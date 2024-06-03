新竹市東區上月27日在慈雲路晴空匯28樓社區大樓火警奪走兩名消防員生命。新北市議員金瑞龍今（3）日在新北市議會質詢時，揭露新北只有一輛高度達到20層樓的雲梯車，詢問市府針對高樓大廈火警的配套措施，新北市長侯友宜回應，高樓救災其實最重要的是內部消防設備加上消防員的個人救命設備，承諾更完善相關措施。

金瑞龍說，新北市高樓林立，但雲梯車配置，達到20層樓高的雲梯車只有一輛，其他最高達到17層樓的也只有9輛，建議市府是否採購100公尺高的高雲梯車，除了讓消防人員容易針對高樓火警滅火，也容易協助民眾逃生。

金瑞龍也說，除了高樓雲梯車，他也關心消防人員個人救命設備是否新穎，消防人員若真不幸受困、發生空間迷失後，是否有相關措施，建議是否有定位系統，能讓消防進入火場後能讓外面掌握消防弟兄位置狀況。

侯友宜說，高樓救災最重要的其實是高樓安全設備是否完善，「靠雲梯車是不夠的」，另外地面是否能夠清楚掌握資訊，也仰賴通訊等配備。現在的火警除非有人受困、須入內搶救，否則都會要求消防員不必冒險患難，讓機器人代替消防人員進去，「科技可以提升消防安全，這是藉由配備做到讓他們安全」。

消防局長李清安說，目前新北配置的救災機器人約有19部，是全台最多的，而高層建物主要仰賴各類場所灑水等自救設備，「雲梯車有死角跟條件，若太高會翻覆，最高70米是極限」。

李清安說，新北目前也有電子呼吸設備，在火場外也會安排一位安全官監控入內弟兄的狀況，若消防員在火場內發生狀況，外面可以即時掌握，並定位、聯繫弟兄，至於大樓狀況，每年都會要求大廈做檢驗申報，承諾更完善相關措施。

消防局補充，建築物部分除依場所使用列管，要求業者定期檢修申報，對於其建築物隔間，可透過火災搶救決策系統查詢火場狀況。市府近年積極致力科技救援救災，除了充實消防同仁救援配備如熱顯像儀可以快速尋找火點，也導入強化無線電通訊提供消防同仁深入火災現場時能隨時與外界保持聯繫。