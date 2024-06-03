昨（2）日由高雄市長陳其邁領軍的高市府隊與美、日龍舟隊，相約賽前共同團練。（高市府行國處提供）

昨（2）日由高雄市長陳其邁領軍的高市府隊與美、日龍舟隊，相約賽前共同團練。（高市府行國處提供）

昨（2）日由高雄市長陳其邁領軍的高市府隊與美、日龍舟隊，相約賽前共同團練。（高市府行國處提供）

今年高雄龍舟賽超國際化！高雄美、日駐台機構將全數參加，昨（2）日由高雄市長陳其邁領軍的高市府隊與美、日龍舟隊，相約賽前共同團練，雖遇上大雨，但風雨無阻，展現拚勝決心。AITK（美國在台協會高雄分處）處長張子霖更有備而來，以台語笑嗆市府隊：「好膽麥造！」

這次美國、日本分組2支隊伍參賽，其中美國在台協會高雄分處處長張子霖率隊，首度結合高雄美國學校成員成立「AITK」隊；日本隊日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長則召集日本人會及高雄日僑學校，並以「絆」為隊名展現台日友好情誼。

台、美，日3位隊長昨天在愛河邊相見「先禮後兵」，互相熱情招呼打氣後，AITK處長張子霖以台語笑嗆市府隊：「好膽麥造！」，奧正史所長也有信心稱，龍舟賽會贏！高雄市長陳其邁笑說「比賽前我先謙虛一點！」

去年高市府隊拿下勝利，今年再度組隊參賽，目前已練習3次，誓言要拿下2連霸！陳其邁表示，今年愛河龍舟賽，有北中南6支職業球團啦啦隊集結應援、文創市集等多元周邊活動，也擴大邀請姊妹市及駐台使節到訪高雄體驗龍舟的熱血賽況。

張子霖說，這是美國在台協會高雄分處第1次組隊參加愛河龍舟賽，感謝市府安排教練專業教學，讓許多首次接觸龍舟的隊友可以更完整體驗龍舟運動的樂趣，端午節當天一定會搶先舉旗奪下勝利。

奧正史則表示，去年已有組隊參賽，今年報名的熱烈程度更加盛況空前，將以兩隊「日台KIZUNA」參賽，特別以KIZUNA「絆」為隊名，呈現台灣與日本密不可分的友好情誼。

高市府行國處指出，本屆高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將迎接15個高雄市姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構共襄盛舉，除高雄駐台機構組隊全部參賽外，其他姊妹市、友好夥伴城市及駐台機構也將共組國際隊參賽，包含數名駐台使節將在端午節當日親訪高雄，一起嗨翻愛河，體驗高雄端午的熱情氛圍。