愛神降臨！《搜狐網》盤點5生肖這周（3至9日）愛情運爆棚，其中屬龍且單身者只要耐心等待，緣分將會把對的人帶到身邊。

▌屬雞

屬雞的朋友中，單身者只要真實的做自己，穿上喜愛的衣服、吃喜歡的美食，跟新朋友好好相處，將有不錯的愛情運勢。有伴侶者在這周將能清楚看到誰才是真正祝福你們的人，相信自己的直覺，也會讓你跟伴侶間有更深入的交流。

▌屬龍

屬龍的朋友這周迎來超旺的愛情運，單身者先思考自己想要怎樣的愛情，也可將期望列出來，接著就放心等待，緣分將會把對的人帶到身邊。有伴侶者在這周感情會更甜，做任何事也會感到特別幸運。

▌屬蛇

屬蛇的朋友們中，單身者要放寬心，別被反對的聲音影響，愛情運自然就來了。有伴侶者在這周可能會看清一些人和事，別忽略這些危險信號，才能守住彼此的幸福。

▌屬兔

屬兔的朋友中，單身者別委屈自己，覺得值得就等，等不下去了就換方向，只要不將就，愛情運自然會到來。有伴侶者在這周可盡情展示彼此有趣的一面，好好享受這段美好時光。

▌屬馬

屬馬的朋友中，單身者別再浪費時間在只會短暫停留的人身上，相信自己的直覺，才會知道那些人是真心相待。有伴侶者這周恐會遇到想拆散你們的人，但強烈的愛情運勢也會來力量去應對困境。

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