民進黨政策會執行長王義川聲稱，可以查出民進黨112選前之夜、民眾黨519小草活動、524青鳥行動，人流組成不同，引起軒然大波。民眾黨立委張啓楷追查發現，致電王義川貼文提到的數據公司，該公司可以比對不同時間活動的不重複人數比例，與王義川的說法吻合，他質疑三家電信公司資料是否有流出去，要求NCC、數發部、法務部好好查。

張啓楷表示，不管王義川是不是唬爛，王義川在Threads說要介紹一家手機分析方法，稱這一家就可以做了，辦公室在第一時間致電至王義川在Threads上所分享的數據公司，與該數據分析公司通話所得到三個重要資訊。

張啓楷說，第一，數據公司會得到一組代表這個人的代碼cookie，第二，可以透過這個代碼去分析這個人這一段時間的足跡，第三，可以比對不同時間活動的不重複人數比例，與王義川的說法吻合。

張啓楷指出，王義川說，可以查出民進黨112選前之夜、民眾黨519小草活動、524青鳥行動，人流組成不同，與這間數據公司說的一樣。

張啓楷指出，助理詢問五月辦一場活動，六月辦一場活動，能否知道兩場活動人有無重複，數據公司稱可以透過比對知道出席者是否有重複，類似cookie；助理追問，這樣是否有個資問題，如果是用電信數據，為何會有cookie？

張啓楷質疑，重點是提供的是數據還是個資？照這家公司講的，拿到是個資，一個民間數據公司拿得到這樣的資料嗎？三家電信公司資料是否有流出去？是否做到去識別化？中介是什麼要查清楚，要求NCC、數發部、法務部好好查。

對此，數發部長、NCC主委陳耀祥都眉頭深鎖，僅回應會好好查。

張啓楷總結道，目前發現的問題，個人在的唯一識別代碼(cookie,mac,IMEI)如果被電信業者外洩，是對個資重大侵害，可以透過交叉比對，確定個人的身份。

他也說，台灣個資法規範不夠重視，歐盟通用資料保護規則(GDPR)早就納入保 護規範，世界已有50多國，包括日本、韓國都納採使用，拜託NCC修法補強。