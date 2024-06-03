護理人力荒還沒緩解，北部某區域醫院傳出關床高達3成，但衛福部回應，今年5月與去年同期相比，醫院護理人員增加809人，醫院總床數增加1879床。護理及照護司長蔡淑鳳指出，今年1到4月只有6家醫院通報病床異動，且都是小幅床數調整，占比不到1成。

新冠疫情後護理人力流失，各醫院只能以關床因應。據傳北部一家擁有500床的區域醫院，最近只開350床，足足關閉3成。但衛福部回應，依醫事管理系統資料統計，截至今年5月，總執登護理人員數18萬9,640人，較上個月（4月）增加237人，與去年同期相比增加3,592人；醫院護理人員數11萬9,569人，與去年同期相比增加809人。

衛福部表示，該系統統計，今年5月全國醫院總病床數14萬1155床，其中急性一般病床8萬4133床、特殊病床5萬7022床；與去年5月同期相比增加1879床，其中急性一般病床減少231床、特殊病床增加2110床。

依醫療法第15條規定，醫院收治病人床位數變更情形，應依規定向所在地衛生局進行通報變更登記，衛福部將持續了解關床實際狀況。蔡淑鳳指出，地方衛生局皆未接獲大量的床數異動，今年1至4月只有6家醫院通報，分別是1家醫學中心減少6床，其餘5家地區醫院分別減少20床以下，但都是小幅調整，占比不到1成。