前台北市長柯文哲任內耗費182億元興建廣慈社宅，而2日大雨，廣慈社宅D區4台電梯當機，其中1台已於3日清晨恢復運作。台北市議員批評，工人洗水塔時發生人為疏失，導致水溢出弄濕纜線而電梯故障，要求市府對物業管理祭出罰則，並提供住戶租金減免。台北市長蔣萬安回應，釐清責任後若可減免租金勢必會減免。

民進黨台北市議員洪健益指出，電梯影響260戶住戶，包含身心障礙和長者，就連身心障礙里長上午也特別上樓查看情況，還有眼睛失明的身障民眾，平常已經習慣搭乘電梯，突然要改變方向走樓梯，根本不知道該怎麼辦。不僅身心障礙、長者不敢回家，期間要叫外送，外送業者得知沒有電梯也不願意接單。

他批評，工人洗完水塔後恢復水壓，卻沒有人留在現場查看，導致水溢出弄濕纜線，進而導致4部電梯進水故障，物業管理公司1年拿幾億元，卻如此失職，北市府說要照顧弱勢，卻讓身心障礙、長者面臨沒有電梯的困境，實在丟臉。

洪健益要求，2020年南港東明社宅僅21層樓，電梯卻顯示60層樓，還有人因電梯故障受困其中，當時都發局將提供受影響住戶每戶1000元的租金減免，廣慈社宅電梯故障無法使用，比東明社宅問題更嚴重，北市府應祭出罰則並給予民眾租金減免。

蔣萬安回覆，造成住戶特別是身障者的不便，將深刻檢討，依照合約可以處罰一定會處罰，確認責任釐清後，也參考過去類似的處理方式，可以減免租金一定給予減免。