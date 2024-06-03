屏東縣長周春米（右一）接見到美國參賽奪冠的屏東高中學生。（羅琦文攝）

屏東高中學生參加「2024 Robofest世界機器人大賽」奪冠，縣長周春米（右五）接見屏東高中師生。（羅琦文攝）

屏東高中學生邱慕昀、李晉、董原暉、李宥緯，5月前往美國底特律勞倫斯理工大學，參加「2024 Robofest世界機器人大賽」，與來自全球16國好手競賽，勇奪科展創意賽高級組冠軍。屏東縣長周春米3日中午接見屏東高中師生，稱讚團隊是「屏東之光」，期盼優秀學子們未來持續努力，縣府團隊也會是最堅強的後盾，陪伴大家往夢想前進。

屏東二年級學生李宥緯、董原暉、參加學校創客學程的一年級李晉、數理資優班一年級邱慕昀，4位學生在教師周佳弘、葉佳慈指導下，以家居智慧腦隊（Smart Home Hub）作品扣合現今淨零碳排議題，探究現今社會提倡綠能的趨勢下，如何設計一套家居空調智慧整合系統，融合冷氣、電風扇、除濕機等家電，透過程式編寫演算法，計算每個電器最省電的功率組合，使電器以該功率運作，達到節能減碳的目的。

屏中校長陳國祥也說，屏中孩子能文能武，實作課程學生表現非常好，創客特色學程已經進入第5年，雙語班進入第4年、今年再創設生醫工程班，讓孩子能適性發展，多元開發自己的潛能。

陳國祥指出，出國參賽，每位學生平均花費16萬餘元，是一筆不小的負擔；周春米則表示，出國參賽是一種榮耀，但是公部門對這部分的補助有其規定，雖然無法全額補助，可以研議由公部門補助部分旅費，但部分如日用零用金等，應該可以。

周春米表示，參賽的4位學生能夠克服時差和語言，展現超強默契、臨場反應與抗壓性，在全世界各國菁英匯集、競爭激烈的Robofest世界機器人大賽中奪冠相當不容易，謝謝學校師長們的指導與鼓勵，讓屏東近年來在國際相關賽事上大放異彩，這次奪冠的4位同學不僅展現科學實驗的專業，更能運用於生活節能需求的實際面，為台灣的科學教育增添光彩。

周春米說，屏東縣積極推廣科普教育，目前已在明正、南州、潮州及車城國中設立四所自造教育及科技中心，以及建國國小科學教育資源中心，舉辦多場種子教師及學生研習，培養出具備厚實科學概念且習於動手操作的學生，未來會持續提供表現的舞台，讓各校的孩子相互觀摩交流，後續縣府團隊將更加努力，讓屏東的科技人才在世界舞台上發光發熱。

參賽學生李晉說，比賽當天需要現場展示作品示範，並進行4分鐘的全英語報告，以及與評審進行2分鐘的問答環節，需要充分展現團隊合作和創造力，是這次表現優異的關鍵，能夠和全球優秀的學生同場競賽是相當難得的經驗，相互交流下讓他們獲益良多。