孫安佐爆出在泰國呼麻、私闖民宅遭逮，返台受訪時不僅怒嗆父親孫鵬不要做偷雞摸狗的事，還開直播感嘆「一堆人把我當瘋子」。對此，資深音樂人許常德忍不住發聲，連昔日評論狄鶯母子的影片，也再度被翻出。

許常德在臉書發文，指出倘若孩子決定豁出去，建議父母把自己變成一團白色棉花糖，用大大且軟綿綿的心接住他，仔細聆聽說的每一句話，重點是「不要批評，只要傾聽」。畢竟此時孩子說的每一句話，都是萬不得已才說出口的傾訴，並且抱持著父母有一絲聽懂的機會。雖然很多父母會反問：「難道孩子胡說八道也要接住嗎」，許常德除了堅定表示要接住，更強調要相信孩子說的話，這樣彼此的心才能靜下來，不過這篇PO文目前疑似遭到刪除。

而許常德多年前在《新聞挖挖哇》中，評論狄鶯母子的影片再度被翻出；他表示狄鶯曾在臉書發文指出孫安佐到美國讀書，是最痛的一天，而且心就像被掏空一般，他指出當母愛偏激到某程度，就會造成社會可怕的問題，對於狄玫曾公開表示要是孫安佐在美國被關，狄鶯恐怕會活不下去，他指出這種話不僅讓人反感，如同昭告天下「這媽媽不適任」。

許常德強調，當時孫安佐揚言掃射校園引發風波，讓狄鶯夫妻焦慮不已，若在此刻做出同情狄鶯的舉動，無疑就是害死狄鶯，只會加深她內心的可憐因子。至於孫鵬夫妻該做的就是正視問題源頭，而不是一昧的想脫責。

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