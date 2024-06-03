2024年6月3日澎湖縣／澎湖203號縣道中西段，3日下午發生機車雙載自撞路燈車禍，2人現場都無生命跡象，送醫急救中。圖為肇事機車。（警消提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣道203號線中西段，今（3）日下午爆出一起，疑似機車雙載自撞路燈的嚴重車禍，造成2人都無生命徵象送醫急救，目前正分由兩家地區醫院搶命中。

澎湖縣政府消防局於14時23分接獲民眾報案指稱，縣道203線中西段（中西村西寮20之6號前）白沙往馬公方向，發生一起疑似機車雙載自撞路燈車禍，於是立即派遣湖西91、92救護車2車4人前往現場救護。

消防局指出，適逢休假期間的馬公分隊隊員鄭廷緯剛好行經該路段，亦立即協助傷患救護。但現場2名傷者（均為中年男性）均呈現OHCA狀態，經救護人員實施CPR等處置後，旋即分送三總澎湖分院（91車）及部立澎湖醫院（92車）急救。

地址待查的蔡姓傷者（男性、33歲），傷勢為頭部撕裂傷、紅腫瘀血，另有耳漏情形，救護人員給予聲門上呼吸道（SGA）、BVM（正壓輔助呼吸）、上頸圈、止血包紮、長背板固定、自動心肺復甦機（MCPR）CPR16分鐘、使用AED（不建議電擊）等處置，送往三軍總醫院澎湖分院急救。

另名王姓傷者（男性、57歲、住新北市），臉部紅腫瘀血，救護人員給予聲門上呼吸道（SGA）、BVM（正壓輔助呼吸） 、上頸圈、長背板固定、自動心肺復甦機（MCPR）CPR16分鐘、使用AED（不建議電擊）等處置，送往衛生福利部澎湖醫院急救。