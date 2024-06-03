早在昨（2日）夏普(Sharp)、攜手日本電信業者KDDI、日本系統委託研發商Datasection 及美國伺服器大廠美超微(Supermicro)共同簽署合作協議。上述四家公司未來計劃展開深度合作，將夏普旗下大尺寸LCD面板廠(土界)工廠(Sakai Display Product；SDP)打造成亞洲最大規模的AI資料中心，並搭載輝達(Nvidia)最先進的GPU「GB200 NVL72」，顯示鴻海董事長劉揚偉將夏普轉型為全球人工智能中心給予最大程度的支持。

DataSection董事長Norihiko Ishihara表示，此次的合作將由夏普(Sharp)、日本電信業者KDDI、和日本系統委託研發商Datasection合同成立合資公司（Joint Venture），而由美超微提供伺服器設計。至於合資公司資本額目前尚不方便透露，但成立亞洲最大算力中心的投資金額在數十億美元，合資公司最快第二季末，至第三季就會成立，三家合資正式簽約應該會在今年夏天就會完成。

Norihiko Ishihara表示，預計新成立的算力中心將使用1024台輝達GB200的伺服器，每一個GB200裡面有72塊GPU，也就是會用到7萬3944個GPU。在執行上，夏普旗下大尺寸LCD面板廠(土界)工廠(Sakai Display Product；SDP)將成為新算力中心的廠址，Sakai也提供綠電和冷卻系統，並和Supermicro建立強力連結，提升合作層次結省成本，鴻海亦為算力中心的當然供應鏈之一。 Norihiko Ishihara表示，大阪作為日本第二大城市，非常適合進入亞洲市場。

Norihiko Ishihara強調，對於AI的算力來說，有很多會用於國防方面的部署。日本是一個非常令人信賴的合作夥伴，國家形象很好，和美國之間是戰略合作夥伴。日本在AI的數據中心、伺服器都具有非常高技術。

在台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)即將開幕之際，鴻海旗下的夏普與 KDDI、Datasection及美超微攜手合作，充分展示其堅定立足日本、深耕亞洲、面向全球，成為人工智能巨擘的決心。在這項合作的啟動下，也向市場釋出強而有力的訊號，凸顯上述四家企業在戰略及產業上深度綁定的戰略合作聯盟已然形成，未來將成為市場上一股不可忽視的力量。