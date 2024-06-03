台泥儲能董事長張安平指出，台泥水泥儲能櫃內使用三元鋰電池，全天下沒有人能擔保電池絕對沒有狀況，但是台泥的產品通過美國UL、歐盟IEC的安全防火認證，也是全台唯一具有第三方責任險的儲能產品。

張安平表示，儲能可以幫國家省錢，讓綠電發電出來可以儲存而不會浪費掉，全世界用綠能的國家沒有一個不建置儲能，儲能需求比例須達到綠電的20%，但台灣現在還沒辦法達到。

電是生活文明最重要的，張安平表示，台泥花很大的心力研發，也只有台泥同時熟悉防火抗爆的水泥還有綠色能源包括電池，「危害社會的事情台泥絕對不做，我們做出來一定是最安全的；經濟體沒有電是沒有未來的，台泥希望協助幫台灣創造更好的未來。」

台泥指出，非常感謝民代以及里民反映的各種意見以及提醒事項，即便高市府並未強制規定必須舉辦說明會，但台泥儲能仍主動向區公所提出舉辦綠色能源里民日的說明會形式，希望EnergyArk這項安全儲能產品，有助地方產業轉型向前推進。

台泥指出，高雄是全台日照時數最長的縣市，市府預計2026年建置1.25GW太陽光電，年發電量約15.6億度；長期以來南部一直承擔南電北送的處境，加上高雄積極招商引進電動車生態鏈、AI醫療產業聚落都是高耗電產業，光是半導體一個廠用電就占高雄總用電量12%，未來電網必須搭配儲能，才能做到用電量不大時存電，尖峰時段放電，並透過儲能系統有效輸配電的方式減緩電網波動。目前高雄已有8座儲能在運轉中分布在岡山、鳳山、大寮、前鎮、路竹、林園、小港。