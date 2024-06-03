動力-KY表示，此次同步展出IP68風扇系列，採用自動精密灌封技術，達到防水、防塵、防潮、絕緣和防震性能的國際防護標準，成為客戶高效、可靠和耐用的散熱裝置，確保風扇在各種惡劣環境下仍可長時間運作的安全性及穩定性，凸顯動力於散熱風扇領域厚實的研發實力，助力集團於多元產業業務接單布局。

根據Global Market Insights報告指出，2023年AI伺服器市場規模約為383億美元，預計2024年至2032年複合年增長率（CAGR）將超過18％，達到約1,774億美元，隨著國際品牌大廠加大AI技術應用投入，帶動AI PC、電競PC等新品規格升級，創造市場新一波換機潮，不僅如此，根據IDC最新預測顯示，AI PC的出貨量預計將從2024年的近5,000萬台成長到2027年的超過1.67億台，皆係助力動力良好接單利基。

動力表示目前市場多以氣冷散熱為主，若瓦數較高才會增加水冷設計，並不會完全取代氣冷，且無論哪一種散熱方式皆會需要使用到風扇，此外，隨著全球各類型電子資訊產品持續朝向輕薄短小、運算快、多功能、省能源等方向演進，帶動散熱風扇效能也需同步提升，動力亦持續朝向在應用產品限有空間裡進行低噪音、高功效、高壽命之散熱風扇研發設計，同時持續開發水冷領域應用散熱技術，拓寬動力於新領域業務版圖。

展望未來營運，動力持審慎樂觀看法。看好目前電競顯卡客戶仍保持良好備貨力道，有助於整體產能稼動率站穩一定水準之上，且觀察目前新一代高階顯卡終端市場受惠於電競、創作者、AI應用、高速運算需求提升，以及美國出口禁令規範延續，電競顯卡客戶對電競相關散熱風扇產品的下單逐步轉向積極，創造動力業務良好接單表現，同時，動力仍持續深化包括伺服器、車用等相關利基型散熱風扇產品多元產業佈局，可望堆疊動力未來中長期營運動能。