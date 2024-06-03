台中78歲婦人「阿芳」4個月前在通訊軟體上認識自稱旅居美國的男醫生，陷入對方的甜蜜攻勢，近日男子以個人帳戶遭凍結為由，尋求20萬金援繳交女兒的學費，幸銀行行員與警方聯手阻詐成功。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中78歲婦人「阿芳」4個月前在通訊軟體上認識自稱旅居美國的男醫生，與對方網聊相談甚歡，陷入對方的甜蜜攻勢，近日男子以個人帳戶遭凍結為由，尋求20萬金援繳交女兒的學費，阿芳不疑有他前往銀行匯款，幸行員發現異常報警阻詐，及時保住積蓄，才避免陷入人財兩空的窘境，。

台中市警察局烏日分局烏日派出所警員林智偉及鄒政育日前下午3時接獲台中銀行烏日分行通報，稱1位婦人欲匯款20萬元至陌生帳戶，細問發現竟是要匯款給男網友的女兒繳學費，疑似遭詐騙，請求員警到場處理。

警方到場了解，阿芳在通訊軟體上認識佯稱是華裔美籍的男醫生，雙方在線上火熱聊了4個月，近日該男子稱「個人帳戶遭凍結」，於是拜託「摯愛」阿芳協助支應女兒20萬元學費度過難關，更向阿芳保證下個月將回國還錢並與阿芳一起生活。

阿芳起初並不覺得被騙，更向警方表示，她也有和該名男子用電話聊過天、說過話。不過員警發現，對方要求阿芳匯款的帳戶名卻是女子，不合常理，知道阿芳已掉入詐騙集團典型的愛情詐騙話術。經員警點出匯款破綻並舉出相關案例，阿芳才驚醒發現自己險遭詐騙，感激員警及行員聯手替她保住血汗錢。

烏日警分局表示，網路交友暗藏可能損及人身及財物安全之陷阱，過程中若遇網友提及金錢援助或違常之利益贈送時，就必須提高警覺。民眾網路交友務必小心，不要輕易相信陌生人，若察覺有任何可疑之處，可立即撥打165反詐騙專線，或打110報案專線，避免成為詐騙的受害者。