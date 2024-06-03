23歲女星歐陽娜娜是資深藝人歐陽龍與傅娟的女兒，頂著星二代的光環，從小一舉一動備受關注，近年她將演藝事業重心轉往大陸發展，先前大陸央視發布「反台獨」貼文，一票台藝人轉發，歐陽娜娜也第一時間跟進，如今她最新發文再度掀起陸網熱議。

歐陽娜娜昨（2日）更新微博貼文，曬出多張照片，畫面中她身穿深藍色上衣搭配短褲，一頭長黑髮已經新染上紅色，對著鏡頭各種凹造型，就連妝容也和過去清新風格不同，眼妝對比以往變得更加成熟。

歐陽娜娜曝新髮色。（圖／翻攝自歐陽娜娜 微博）

貼文曝光後，吸引許多大陸網友圍觀，留言誇讚她的新髮色：「哎呦，紅髮寶寶」、「你是我們的小小美人魚公主」、「好喜歡紅髮」、「紅紅火火美死我」，也有人注意到她的漂亮耳環，好奇詢問：「寶寶一共有多少耳洞呀？」，釣出歐陽娜娜親民回覆：「現在有7個了！」

歐陽娜娜過去採訪中曾多次自曝，爸爸歐陽龍不給她穿耳洞，而且是一輩子都不准打「只能用夾的」，也不准她刺青。歐陽娜娜透露，爸爸認為女孩子耳朵上有個洞不好看，又說若有一天拍戲，劇情需求不能戴耳環，耳朵上有個洞鏡頭拍到怎麼辦，如今看來不能打耳洞的說法已經成功解禁。