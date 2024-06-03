基隆市中正區潮境公園風景區北寧路平浪橋頭，3日下午2時28分左右，發生大規模土石坍塌，因為事發現場道路中斷，基隆市消防局立即通知新北市消防局六大隊支援，截至3時20分左右，已知現場有2名男子受傷送醫。而現場車輛的行車紀錄器畫面也陸續曝光，根據畫面來看，根本來不及逃。
在土石坍塌後，道路已經完全截斷，基隆市消防局也立即通知新北市消防局協助，自瑞芳端協助進行搶救。基隆市消防局表示，目前已知有2名男性受傷送醫，其中一名46歲，意識清楚。另外有一名41歲的陳姓傷者由瑞芳端的新北市消防局協助送醫。
基隆市中正區潮境公園風景區北寧路平浪橋頭，3日下午2時28分左右，發生大規模土石坍塌，因為事發現場道路中斷，基隆市消防局立即通知新北市消防局六大隊支援，截至3時20分左右，已知現場有2名男子受傷送醫。而現場車輛的行車紀錄器畫面也陸續曝光，根據畫面來看，根本來不及逃。
在土石坍塌後，道路已經完全截斷，基隆市消防局也立即通知新北市消防局協助，自瑞芳端協助進行搶救。基隆市消防局表示，目前已知有2名男性受傷送醫，其中一名46歲，意識清楚。另外有一名41歲的陳姓傷者由瑞芳端的新北市消防局協助送醫。
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