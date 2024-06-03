最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），四大遠洋航線出現飆漲，指數連8漲來到3044.77點，漲幅12.63％，第2季、3季貨櫃航運業獲利表現可期。

台驊在5月24日公告4/29~5/24處分長榮1435張，均價206.91元，處分利益約0.55億元，累計持有2150張，處分並非看壞景氣，而是行情大好下，進行來回操作。今天公告5/8~6/3區間內加碼長榮1550張，均價202.59元，交易總金額3.14億元，累計持有3100張，持股比例0.15％。