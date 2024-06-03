桃園市龍潭體育園區2021年底完工，因為委外營運不順，閒置超過2年未啟用，地方批評園區「中看不重用」變成蚊子館。體育局說，原契約範圍部分設施仍有改善必要，廠商投標意願較低，已持續進行相關設施優化，同時著手委外營運契約調整並積極邀標，朝今年完成簽約目標努力。

體育局長許彥輝說，龍潭體育園區總經費3億3000萬元，管理中心目前由體育局維護管理，另曲棍球場及棒壘球場等設施由龍潭區公所維護管理，正常開放使用。管理中心從2022年起歷經4次流標，今年1月第5次公告招商，經出席甄審委員過半數決議評定本案無最優申請人，本月將進行第6次上網招商。

他說，龍潭體育園區最早招商包含管理中心與曲棍球場、棒壘球場，發現廠商投標意願不高，他上任後分割委外範圍僅剩管理中心，而該建築的設計也不完全是運動場地，其中2樓內部有許多會議室空間，無法擺放體育相關器材，3樓則是有玻璃帷幕的羽球場，雖符合綠建築設計但是會有西曬問題，後續將進行玻璃帷幕貼膜處理作業，並持續相關設施優化工作，同時著手研議委外契約調整方案。

市議員劉熒隆指出，龍潭體育園區曲棍球場跟棒壘球場已開放，然而場館內部規畫行政辦公室、羽球場、體適能及舞蹈各類教室不能只是一場空，要求體育局盡速檢討委外不順利的原因，縮短改善期程讓場館可以盡早開放，不要淪為蚊子館。

另外，也有民眾反映曲棍球場晚間照明不足問題，劉熒隆說，他與鄰近的陸軍航特部溝通協調，確認照明不會影響飛安及國防安全，也要求體育局一併增設相關設施。