靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》上周末正式首播，7大平台皆開出收視紅盤，中視首播收視創今年該時段新高，兩小時播出共累計37萬觀看人次，收視最高點是女主角陳庭妮夢到爸爸莊凱勛詭異變成「無臉男」，搭配男主角蔡凡熙也在便利商店撞鬼。CATCHPLAY電影台收視率更飆破1，稱霸同時段所有電影台，CATCHPLAY＋跟播上架首兩集，也立即空降戲劇類觀看排行冠軍。

端午節將屆，陳庭妮跟蔡凡熙也分享驅邪避凶小細節，蔡凡熙規矩特別多，他表示：「如果去一些比較陰的地方，回家前會先到人多的地方繞一繞再回家。」並強調絕對不能忘記要好好拜地基主，另外諸如鬼月不玩水、晚上不能吹口哨、家裡財位放水晶等，都是蔡凡熙日常保平安很重視的部分。

《幸福房屋事件簿》男主角蔡凡熙在便利商店撞鬼。（逆光電影提供）

陳庭妮也聊起演員工作常跑外地拍戲，她傳授入住飯店必做三件事，「一定要敲門說打擾了，再去按廁所馬桶沖水，有聽說不能把鞋子擺正，我還會把鞋子隨便亂丟。」

陳庭妮（左）跟蔡凡熙在《幸福房屋事件簿》飾演專門處理凶宅的房仲。（逆光電影提供）

在拍攝《幸福房屋事件簿》時，劇組也很替工作人員著想，每當出入陰涼幽暗的場景，會準備艾草跟代表「無事」的50元紅包給演員，蔡凡熙敬畏地說：「我們開工都會抱持著感恩虔誠的心，進去前會先跟無形的朋友們打招呼說『抱歉打擾了』，離開時也會說謝謝。」