今天（6月3日）的中國外交部記者會上，有記者提問，上周中方已經公開表示不出席瑞士舉辦的烏克蘭和平峰會，請問中方是否不支持瑞士、烏克蘭舉辦此次會議？有人認為不參加瑞士和平峰會就是不支持和平，就是同俄羅斯站在一起反對烏克蘭。發言人毛寧回應，不參會並不代表不支持和平，關鍵還是要看實際行動。

毛寧表示，中方認為，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。中方從一開始就重視瑞士舉辦烏克蘭和平峰會，一直同包括瑞士和烏克蘭在內的有關各方就此保持著密切溝通。中方反覆強調，和會應當具備「俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論」這三個重要的要素。中方難以參會，正是因為中方認為本次會議恐怕還無法實現這三點。

毛寧強調，中方對於召開和平會議的立場是公平公正的，不針對任何一方，當然也不針對這次峰會。中方是否參會，完全基於自身對會議的判斷，相信有關各方能夠理解中方的立場。是否支持和平，不應當由個別國家或者特定會議來判斷。

她表示，中方衷心希望和會不要變成製造陣營對抗的平台。不參會並不代表不支持和平，個別國家即使參會，也未必真心希望停火止戰，關鍵還是要看實際行動。事實證明，在勸和促談上，中方是最堅定、最積極的，中方從未袖手旁觀，從未拱火澆油，從未從中漁利，而是為了推動停火止戰不懈努力，這一點得到包括俄烏在內的各方高度讚賞。