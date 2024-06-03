立委游顥認為，「王義川手機定位分析說」從結果推論，可能涉及詐欺，或確實擁有未去識別化的民眾個資。（立委游顥提供／楊靜茹南投傳真）

民進黨政策會執行長王義川日前在新聞節目自曝「手機定位分析青鳥行動成員」惹議，立委游顥3日在交通委員會上出示「搶救王義川天兵」梗圖，認為王義川言論造成國人對個資保護人心惶惶，也影響數發部與行政院要通過《打詐專法》審查公信，要求檢調從嚴辦理。

游顥質詢時指出，王義川不適任民進黨政策會執行長，其不當發言已造成社會恐慌，國人對於個資保護人心惶惶！王義川的發言，從結果推論，可能是兩種狀況，即於節目上捏造不實言論，欺騙觀眾，或王義川確實擁有未去識別化的民眾個資，哪個罪責較重？

法務部次長黃謀信表示，要看具體的犯罪行為，若詐欺罪有可能處1年以上7年以下有期徒刑，若違反《個資法》可能5年以下有期徒刑，詳細狀況要交給檢調偵辦。

游顥說，根據歐盟第29條資料保護工作小組所言，「去識別化」必須達到不論是資料控制者或是第3方皆無法採取可能合理之手段識別出特定資料主體之程度。但王義川在節目上的發言，已經可以清楚讓社會大眾知道，王義川可以辨識哪些人出席什麼樣的政治活動。

游顥認為，「王義川手機定位分析說」影響數發部與行政院要通過的《打詐專法》審查公信，可以看到定位已涉及違反《個資法》，未來還可以調閱瀏覽網站的足跡，這些都可能成為王義川擁有的資料，相信國人也無法接受，要國家通訊委員會監督電信業者做好個人資料保密。