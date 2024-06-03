台北市原警察局長張榮興升任警政署長，空缺由內政部提出2名單包含警專校長方仰寧、警政署副署長李西河，台北市長蔣萬安圈選方，不料內政部最終卻推李擔任。蔣萬安3日表示，對於個別人選沒有意見，但溝通過程非常遺憾，中央的承諾沒有做到，對此沒有人可以接受。

蔣萬安今赴議會總質詢，民眾黨議員林珍羽詢問，內政部對新任警察局長提供2個名單，但蔣選方，中央卻硬推李，狠狠打地方一巴掌，身為首都首長，不覺得很卑微？雖然人選都好，但感受很差，民進黨中央、國會對撞，中央又和地方首長對幹，蔣萬安卻連抗議好像都需要小心、謹慎。

林珍羽質疑，大家都知道李並非蔣屬意的人選，未來和李西河怎麼好好合作？且李與北市淵源不多，沒有交通專業，會不會擔憂中央推李，其實背後有政治任務？

蔣萬安回覆，北市身為首都，治安、警政等工作不能耽擱，對個別人選沒有意見，但溝通過程非常遺憾，中央原本承諾的事情沒有做到，對此沒有人可以接受，希望未來不要再發生，也期盼有制度化的機制。

他說，當然不希望有政治考量或介入，相信警察同仁會秉持專業、依法推行警政業務，對於第一線執法的警局同仁深具信心。