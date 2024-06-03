基隆市中正區潮境公園入口處的平浪橋旁的邊坡，下午2時許突然發生大規模土石坍塌，致使台2線濱海公路中斷，目前已知有2人受傷送醫，另有9部汽車遭土石撞擊毀損。事發當下，剛好有一名婦人在停車場道路旁欄杆處，全程目擊山崩，並拿著手機拍照，過程都讓後方的車輛停下，讓人捏一把冷汗。

從民眾提供的行車紀錄器中，原先山壁上僅有一部分石頭落下，突然間見到山壁出現裂縫，接著開始滑動坍塌，大量的土石和巨石完全崩下，該名婦女僅離十餘公尺，但仍緊抓手機錄影，直到山壁塌陷，她才急著往後跑，場面相當驚險。

接著就見到土石湧向停車場，多輛轎車瞬間被推擠到欄杆旁，也有車輛被土石推落駁坎，四輪朝天。

原本下午正在進行市長施政總質詢的基隆市議會，下午原本應該是民進黨團聯合總質詢，因為發生這件意外，在副議長楊秀玉裁示下，暫時中斷總質詢時間，包括基隆市長謝國樑、市府一級局處首長都趕往現場勘災，主持搶救事宜。