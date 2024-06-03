台灣動畫電影新片「《八戒》決戰未來」，5月31日上映衝上新片票房冠軍，全台票房累積破410萬元，刷新近年台灣動畫電影票房佳績，導演邱立偉開心直呼：「像是美夢成真，心情很激動！謝謝大家，希望有更多人看到我們的努力。」為片中角色悟空配音的「哈林」庾澄慶聞喜訊笑說：「應該都是老孫的功勞吧？還是我誤會了。」

「《八戒》決戰未來」堪稱未來版《西遊記》，國語、台語、多元語版全明星配音陣容卡司超華麗，是台灣動畫電影史無前例的創舉，配音明星包括許光漢、劉冠廷、邵雨薇、庾澄慶、庹宗華、鍾欣凌、許展榮、許展瑞、魏如萱、薛仕凌、傅孟柏、王識賢、黃子軒、黃靖倫、曹佑寧、連俞涵、莊凱勛、郭子乾、王琄等19位超強眾星參與。

片中機器人小淨（右起）與三藏、八戒、悟空自拍。（甲上娛樂提供）

日前邱立偉特地現身台中場與觀眾相見歡，向大家分享創作心路歷程、電影世界觀的建立，以及電影挑選台中多個知名景點進行場景發想，包括台中國家歌劇院、高美濕地和秋紅谷生態公園、忠信市場及台中文化創意產業園區等，表示會選擇秋紅谷廣場是因為很有未來感。

而小朋友們對於悟空的觔斗雲飛行載具和武器都很好奇，還頻頻問導演沙悟淨在哪裡？原來是機器人小淨長得太可愛了，讓小朋友沒辦法立刻跟沙悟淨做連結。面對想像力十足的小朋友五花八門的提問，讓邱立偉驚嘆他們的細心觀影能力與天馬行空的思考方向。結束後大小朋友更熱情要求與邱立偉合照，成功擄獲小朋友的心。

日前公布入圍名單的台北電影獎中，「《八戒》決戰未來」入圍了最佳動畫片、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳聲音設計共4項大獎，並橫掃金馬獎最佳動畫長片以及美國紐約冬季電影獎、加拿大溫哥華國際電影獎、巴西AnimaVerso Festival等20多項國際大獎肯定。