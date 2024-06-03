台中限定版！迎接即將到來的端午節，也延續台中市南屯區百年傳統，台中市府10日將在南屯區萬和宮前廣場舉辦「2024南屯穿木屐躦鯪鯉-踩街嘉年華」，3日舉辦宣傳記者會，預告當天除踩街外，還有鴕鳥蛋趣味立蛋競賽、文創彩繪等精彩活動，號召民眾一起體驗全台最獨特的端午慶典。

活動記者會上，民政局長吳世瑋及南屯區長林秋萬帶領民眾體驗協力木屐，並翻轉今年活動4大亮點看板，宣告「2024南屯穿木屐躦鯪鯉-踩街嘉年華」正式展開。吳世瑋表示，南屯區舊稱犁頭店，相傳為「穿山甲穴」，早期居民習慣在端午節以巨大聲響喚醒冬眠的穿山甲幫農民翻地，藉以祈求五穀豐收。

吳世瑋說，這項習俗演變至今，已發揚成為全台唯一「穿木屐躦鯪鯉」慶端午文化，每年都吸引數千人參加，更獲登錄為台中市民俗類文化資產；今年市府配合台中夏日美食「麻芛湯」，推出「穿木屐躦鯪鯉，呷肉粽配麻芛」台中限定端午活動，將是全台最特別的端午節活動。

林秋萬指出，延續南屯區百年傳統，將於端午節當日舉辦「穿木屐躦鯪鯉」，且今年活動再度創下歷史紀錄，將首度舉辦「鴕鳥蛋」立蛋競賽、親子踩街等；目前包括南屯在地里隊、社區及相關單位已組成24隊響應參加，預估踩街人數將突破1200人，當天包括萬和宮、文昌公廟等也將提供3000份麻芛湯、肉粽及魚丸湯供民眾品嚐。

6月10日穿木屐躦鯪鯉活動將從上午10點持續到下午5點，現場活動包括鴕鳥蛋趣味立蛋競賽、文創彩繪、親子裝踩街、歡樂氣球秀、街頭藝人表演及四人木屐競走等趣味競賽，其中的親子裝踩街限額50名，將於4日開放網路報名，完成踩街者可獲得咖咖斜背包。