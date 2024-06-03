德商MVTec控告大立光侵權案，德商負責人Olaf Munkelt不滿台中地檢署依大立光請求主張營業祕密，將全案列為不可閱卷宗，如同「家裡遭小偷了，為什麼不能知道被偷多少東西」，明(4)日上午將到法務部陳情，希望外商的權益受到台灣本土廠商違法侵害時，能在一個正義、透明的環境與制度下接受公平審判。

德商MVTec的「HALCON」軟體被大立光公司侵權一案，台中地檢署起訴後，台中地院31日上午首度開庭，德商MVTec認為，該公司「HALCON」軟體遭到大立光及其內部主管與員工共同侵權，在未經MVTec授權同意下，惡意、大量將違法破解的「HALCON」軟體，安裝於大立光公司電腦中，再利用這些犯罪成果製作產品，提供蘋果、三星等客戶賺取高額利益，讓客戶在不知情的情況下使用侵權製造的零件，汙染整個產業鏈，甚至讓終端消費者享受犯罪結果。

德商負責人Olaf Munkelt強調，案件在台中地院審理期間，檢方依大立光請求主張營業祕密，將全案列為不可閱卷宗，拒絕讓 MVTec得知自己被侵權的內容與數量，不僅卷宗不公開，甚至起訴書中直接以英文字母作為代號表示，拒絕向 MVTec 公司透露任何實情，形同「家裡遭小偷了為什麼不能知道被偷多少東西」。

Olaf Munkelt表示，世界各地廠商甚至各國政府，都應該從MVTec 的案例中學到經驗，瞭解外國人在台灣可能面臨的各種處境及待遇。

對此，台中地檢署發聲明表示，並無藏匿卷證情事，嚴正表達遺憾。

Olaf Munkelt明日上午將到法務部陳情，希望外商的權益受到台灣本土廠商違法侵害時，能在一個正義、透明的環境與制度下接受公平審判。