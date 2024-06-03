瞄準AI PC商機無限，高通攜手微軟聯手進攻，更和宏碁(2353)、華碩(2357)、惠普、戴爾、三星、聯想等眾家電腦品牌一同推出最新Copilot+ PC。Cristiano Amon今日就談到，高通Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus的PC是目前唯一能夠將微軟Copilot+體驗帶到日常生活中的裝置，徹底改變PC的使用體驗，藉由專為筆記型電腦打造全球最快、配備45 TOPS的NPU和領先的每瓦效能，實現獨特的AI體驗，加速生產力與創造力。

微軟日前端出Copilot+，主打史以來速度最快、最能支援AI PC發展，由於效能、傳輸對AI PC來說至關重大，Cristiano Amon今日表示，AI在正Windows PC上扮演著巨大的變革，且實際上在面對不同等級、價位的筆記型電腦時，高通決定不妥協。高通和微軟積極打造生態系，對高通、微軟來說，都是一個巨大的轉型時刻。他更大聲喊出，「自家平台AI運算效能勝出蘋果M3平台2.5倍數的數據，更優於英特爾平台電池效能」！

Cristiano Amon指出，透過Snapdragon X平台，提供個人化、可靠性以及兼具隱私性的先進AI功能運行，且優化工作型態電源，最長工作待機可達26小時。隨著AI擴展，PC產業將重啟，新世代PC時代已經正由高通展開。