台灣汽車市場5月份戰報，單月銷量達4萬1477台，年減2.4%、月增12.0%。十大品牌由TOYOTA以25.3%占比奪冠，單月銷量1萬495台，年增5.6%、月增9.1%；BENZ居次；LEXUS排老三，銷量2501台，占比達6.0%；BMW、HYUNDAI擠進前五；TESLA銷量1824台，以4.4%市占居第7，年增39.1%、月增16倍以上；而中華(2204)代理MG單月銷量1676台，以4.0%市占排第8，年增62.4、月減21.3%；裕日車NISSAN銷量1600台，占比3.9%。以和泰車(2207)旗下兩大品牌TOYOTA、LEXUS單月銷量共達1萬2996台，市占31.3%，年增0.4%、月增7.2%。

以車款銷量來看，TOYOTA Corolla Cross以2347台居冠，前四名包括商用車TOWNACE、RAV4、YARiS CROSS皆由TOYOTA拿下，中華MG HS也擠近前五。電動車市場領域，鴻華先進-創(2258)LUXGEN n7單月銷量1100台，打敗特斯拉(TESLA)MODEL Y、MODEL 3的大量交車狀況，n7今年前5月銷量2655台，銷量逐月成長。