花蓮縣消防局3隻搜救犬初登場就肩負0403花蓮大地震重大救援任務，優異表現獲得各界讚許，今天也得到花蓮縣獸醫師公會與生物製藥公司合贈的1年份寄生蟲預防疫苗跟健康檢查等服務。（羅亦晽攝）

花蓮縣獸醫師公會與生物製藥公司今天合贈1年份寄生蟲預防疫苗跟健康檢查等服務，給花蓮縣消防局3隻搜救犬，及海巡署東部分署第一二岸巡隊的4隻偵搜犬，感謝犬隻們的辛勤付出。（羅亦晽攝）

花蓮縣消防局3年前成立搜救犬小組，3隻搜救犬初登場就肩負0403花蓮大地震重大救援任務，且表現優異獲得各界讚許。花蓮縣獸醫師公會與生物製藥公司今天捐贈1年份寄生蟲預防疫苗跟健康檢查給3隻搜救犬，同時也將這份心意擴及在花蓮邊境為民把關安全的4隻偵搜犬，感謝犬隻們的辛勤付出。

花蓮縣消防局目前有3隻搜救犬，分別為2隻拉布拉多犬，1公1母，名為Hero跟Fancy，年齡約4歲，另1隻是傑克羅素㹴，公的，名為Wilson，約3歲，其中Hero已通過搜救犬高級評測，Wilson跟Fancy也有中級認證，3犬均能投入災害現場的搜救工作。

3隻搜救犬初次上工就碰上0403花蓮大地震，期間在領犬員的帶領下，挺入殘破不堪的太魯閣砂卡礑步道尋找失聯者，其中，活潑好動的Wilson靠著靈敏嗅覺與嬌小體型優勢，接連找到游家5口，被譽為「特搜小鋼炮」，Hero跟Fancy則透過驚人的穩定性，緩解搜救人員在救難過程中的緊張情緒。

花蓮縣獸醫師公會肯定3隻搜救犬在救援任務立下大功，媒合台灣百靈佳殷格翰動物事業股份有限公司，於今天贈送1年份寄生蟲預防疫苗及健康檢查服務等給搜救犬小組，同時也將這份心意一起送給海巡署東部分署第一二岸巡隊的4隻偵搜犬，感謝牠們守護花蓮邊境的安全及防範疫病。

花蓮縣獸醫師公會理事長殷宏源表示，公部門每隻工作犬都是領犬員親密且重要的伙伴，其身體健康與否攸關工作執行成效，因此獸醫師們都樂於擔任牠們健康的守護者；另外，他也提到，國內是狂犬病疫區，呼籲飼主應定期替家中寵物施打疫苗、按時驅蟲與定期健康檢查等，抱持「預防勝於治療」的態度照養毛小孩。