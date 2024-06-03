行政院副院長鄭麗君今召開「穩定物價小組」會議，掌握端午節應節商品及重要民生物資價量情勢，責請農業部、行政院消保處等相關單位，持續監控端午應節商品價量情勢及重要農產品市場狀況；有鑒於地緣政治風險大，為提前因應原油及大宗物資價格波動風險，也決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至9月底，力求穩定物價。

針對端午節應節商品和食材，行政院指出，農業部已盤點各項應節農產品節前供給，並加強調配，像是毛豬供應增加10％、蔬果供應增加11.3％，另糯米、香菇、花生、魷魚、蝦米等主要食材庫存充裕，可充分滿足市場消費需求。

行政院消保處針對賣場、超商及電商等通路販售的各款粽子進行價格調查，行政院指出，有近6成的粽子價格持平或下跌，4成粽子價格上漲，但有85.9％的漲幅在2成以下，本年度粽子供應量充足，雖部分受工資、運費等成本上升影響略為調漲，但多數通路業者多有相關優惠。

另外，有關延長關鍵原物料稅負減徵措施至9月，行政院指出，國際農工原物料價格處相對低檔，我國進口黃豆、小麥、玉米等關鍵物資價格持續穩定，4月消費者物價指數(CPI)年增率已回落至1.95％，穩定物價小組關注的17項重要民生物資CPI年減0.16％，創下2020年4月新低，顯示國內物價上漲壓力略為趨緩。

行政院表示，俄烏戰爭、中東衝突等地緣政治風險仍大，加上要產油國減產、極端氣候頻率增加，CRB全球商品指數由去年12月相對低點258.1點，上升至293.0點，原油價格也緩步上升，因此原油及大宗物資價格走向尚多變數，因此原訂延長減徵關鍵原物料稅負措施，從6月底延至9月底。

行政院補充，相關措施包含，免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥(卜特蘭一型)貨物稅減半。

鄭麗君責請經濟部、農業部持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，落實稅負減徵措施的原意，同時主動與業者建立聯繫管道，提前掌握商品的價格調整規劃及業者面臨之困難，適時提供必要協助，力求穩定民生物價。