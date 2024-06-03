食藥署今天公布市售禽畜水產品藥物殘留檢測結果，其中有2件來自彰化的國產雞蛋，被驗出不符動物用藥殘留標準，被依違反《動物用藥品管理法》罰款3萬元。彰化縣政府農業處表示，有關2家分別驗出藥物殘留案，已於113年4月10日至畜牧場進行飼料逆向追蹤採樣，經送驗結果皆未檢出。

食藥署今天所公布的市售禽畜水產品藥物殘留檢測結果，有5件檢出與規定不符，分別為2件國產雞蛋、2件國產雞肉及1件進口蝦仁。2件不合格國產雞蛋來自彰化縣瑞成畜牧場及永裕畜牧場，瑞城畜牧場產品被檢出氟甲磺氯黴素0.01ppm，永裕畜牧場產品被檢出乃卡巴精0.009ppm，2藥品依規定為不得檢出。

彰化縣衛生局表示，本案今年3月份執行市售雞蛋抽驗，抽驗結果2件不符動物用藥殘留標準規定，均移請彰化縣政府農業處辦理。農業處表示，有關2家分別驗出藥物殘留案，已於113年4月10日至畜牧場進行飼料逆向追蹤採樣，經送驗結果皆未檢出。

有關藥物殘留部分，動物防疫所於4月8日進行移動管制，4月9日採樣複檢送驗，4月10日結果為陰性並解除移動管制，因有被衛生單位檢出藥物殘留事實，依據動物用藥品管理法各裁罰3萬元。衛生局補充，本案雞蛋總計下架回收1406顆，均已報廢銷毀。

瑞成畜牧場設立於2001年4月，日產蛋量約25000顆；永裕畜牧場設立於2021年5月，日產蛋量約34000顆。動物防疫所長董孟治說，日前赴2家畜牧場採檢時，2家業者都向他表示，均依照規定，未在飼料添加藥物，不清楚哪個環節出問題，董孟治也呼籲業者，飼料留樣時間應延長到3到6個月，萬一出問題才能追查問題來源。