台大個人申請入學3日放榜，台中女中教務主任王琇嫻（第二排右一）表示，台中女中目前已錄取台大55人，其中5人錄取台大醫學系。 （陳淑芬攝）

台灣大學申請入學今天放榜，台中女中教務主任王琇嫻表示， 台中女中在台灣大學申請入學錄取51人，再加上今天放榜的繁星第八類也錄取1人，目前台大已錄取55人。其中，台大醫學系錄取共5人，都是台大醫讀書會成員，經密集交流衝刺，攜手攻上台大醫學系。

王琇嫻表示，台中女中今年在台灣大學申請入學部分共錄取51人，再加上今天放榜的繁星第八類也錄取1人，目前錄取台大已累計有55人，其中，考上台大醫學系有5人。台中女中今年在醫學系部分，正取34人次、牙醫4人次、中醫2人次，佔第四類群學生總人數20％。

台中女中學鎖定台大醫學系的7名學生，自發性組成台大醫科讀書會，並成立網路群組，有生物、化學等科目老師加入輔導，考生有問題直接在群組發問、其他成員也可加入討論，並由老師釋疑，其中，陳奕妡、呂維軒、胡馨云、羅胤齊及吳幸恩等5人都如願考上夢想校系。

胡馨云說，讀書會由成員輪流講主題、分享心得，學習效果很好，也感謝老師花時間指導生物及化學現場實作，增加不少實戰經驗。

特別的是陳奕妡及呂維軒在國小、高中都同班，兩人同窗9年交情匪淺，曾合作參加科展，若意見不合則用科學來說服對方，不曾爭吵，一路攜手考上台大醫學系，實屬難得。呂說，陳做事很認真、投入，讓她很佩服；陳則說，呂為人處世都很好，她受影響也成長不少。

「心態很重要！」羅胤齊說，她一年級時成績並不突出，校排約10％，不過，她蠻有上進心及正能量，不斷地告訴自己「一定可以」，透過「自我洗腦」及不斷努力，大小考試都全力以赴，發揮累積的力量，班排陸續直追第5名、第3名。

吳幸恩通過一階成績不甚高，但二階的實作及面試表現優異，成功搶上台大醫。她建議，多與同學練習表達能力，每次不斷的修正、刪掉冗詞，在面試短短的半小時內才更精準表達，拿到好成績。