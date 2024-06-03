香港信報報導，上證指數3日最多上漲10點，高見3,097點，隨後轉跌，最多跌25點，低見3,061點，終場收報3,078點，跌8點，跌幅為0.27％，成交額為3,676.08億元。
深證成指3日一度高見9,422點，上漲57點，隨後轉跌，最多跌56點，低見9,307點，接近收盤止跌反彈，收報9,370點，上漲6點，漲幅為0.07％，成交額為4,630.9億元。
滬深300指數3日收報3,588點，上漲8點，漲幅為0.25％。創業板指數收報1,819點，上漲14點，漲幅為0.79％。
大陸滬深兩市3日漲跌互現，上證指數收跌8點，連續三個交易日下跌。滬深兩市3日成交額合計為人民幣（下同）8,306億元。
香港信報報導，上證指數3日最多上漲10點，高見3,097點，隨後轉跌，最多跌25點，低見3,061點，終場收報3,078點，跌8點，跌幅為0.27％，成交額為3,676.08億元。
深證成指3日一度高見9,422點，上漲57點，隨後轉跌，最多跌56點，低見9,307點，接近收盤止跌反彈，收報9,370點，上漲6點，漲幅為0.07％，成交額為4,630.9億元。
滬深300指數3日收報3,588點，上漲8點，漲幅為0.25％。創業板指數收報1,819點，上漲14點，漲幅為0.79％。
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