董事長陳林正表示，泰福深耕癌症治療及相關抗體藥物開發多年，已在生物製劑開發累積了深厚的能量與經驗，此次藉由策略聯盟夥伴關係，不僅能延伸服務觸角，更重要的是完成CDMO完整服務鏈的關鍵拼圖，從前臨床研發、IND及商業化量產，一直到後段包裝等服務，而且涵蓋目前火紅的ADC CDMO。

另一方面，時值美國生物安全法案恐加速去中化的紛擾之際，美國泰福CDMO在地服務，也受到不少客戶青睞與探詢。目前美國泰福GMP廠擁有大型微生物發酵槽及哺乳類動物細胞技術開發與量產能力，且經過FDA兩次嚴格查廠通過，不僅可有效幫助客戶加速藥品上市時程，更可消弭新法案可能帶來的潛在不確定因素。

北美是全球最大藥品市場，尤其美國不僅是生技醫藥產業的重鎮，更是各家廠商鏈結國際市場的必經之地，每年生技展皆吸引來自世界各國的產官學研及眾多生技廠商積極參與、盛況空前；泰福一站式CDMO服務涵蓋上下游完整布局，結合客戶、合作夥伴共創三贏，整體生技產業將同步受益。