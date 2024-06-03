林修銘說，在全球經濟高度融合的今天，資本市場的開放與互聯互通已經成為國際趨勢。外國機構投資人在臺灣資本市場的市值比重已達四成，充分體現出國際資本對臺灣市場的信任與期望。隨著全球化步伐的加速推進，不僅要理解外資的需求，更要從中吸取經驗，藉此完善市場環境，進而促進臺灣企業與國際資本的雙向互利互動。

他表示，證交所自2016年發布「機構投資人盡職治理守則」以來，持續鼓勵機構投資人關注被投資公司營運狀況，並出席股東會、行使投票權、適當與經營階層對話與互動，也要求機構投資人兼顧永續發展，於互動、議合時，也考慮ESG相關的風險與機會。

林修銘強調，透過市場機制，強化整體資本市場公司治理水平，期許藉此創造被投資公司與機構投資人之間的良性循環，提升彼此長期成長與投資的價值。

林修銘說，但考量國內實務狀況，上市公司與外資之間的溝通，因為文化、語言、制度等多方面的差異，使得外資機構無法充分掌握上市公司資訊，同時上市公司也往往較難準確掌握外資的需求和期望。因此，有必要在此共同努力，拉近彼此的距離，並探索出更高效的溝通與合作方式。

證交所今天的論壇，邀請BlackRock從新加坡及香港來的Ms. Boa與Mr. Won、ISS-Corporate，從英國及香港來的Mr. James與Mr. Cheng、以及匯豐金融集團從香港來的Mr.Herald van der Linde，共同深入剖析機構投資人的投資理念與決策過程，同時，也將分享對臺灣上市公司治理、資訊揭露與永續發展等議題的深入解析。

林修銘說，這對於國內上市公司而言，不僅能藉此了解外資投資人的需求，也是一個重新審視自身策略的契機，成為提升國際競爭力的重要一步。

林修銘表示，證交所作為臺灣資本市場的重要一員，致力於推動市場透明度與公司治理的提升，並積極打造一個公平、高效且可持續發展的資本市場；包括持續完善資訊揭露的質量與即時性、提升公司治理的標準，並引導上市公司積極推動ESG相關的永續發展策略。證交所的目標是為全球機構投資人提供一個可信賴的市場環境，並協助上市公司能符合外資投資人的需求。

他強調，相信透過論壇討論的內容，將有助於未來進一步了解市場需求，進而制定更具前瞻性的策略。證交所將與大家共同努力，為外資與本土企業搭建起更緊密的橋樑，讓臺灣資本市場更具有國際競爭力。