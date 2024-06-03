凌越表示，經過長達六年的研究開發及臨床確效試驗，正式向WOAH送件後，經過其專家審查、面試，且在多個實驗室反覆臨床測試、驗證，最後經過106個國家官方代表決議通過，成為全球第一支通過國際認證的非洲豬瘟病毒抗體快速診斷試劑。

董事長陳作範表示，凌越生醫的Sentinel試劑可檢測非洲豬瘟不同的基因型病毒株所產生的病毒抗體， 包括基因 I, II, IX, X. 型及不同臨床症狀感染發病的豬隻；從急性感染到無症狀感染，Sentinel試劑最早可以在感染後7天測到病毒抗體，其他市售ELISA（僅能在實證室操作、且均非快篩）多在感染後14天才能測到病毒抗體。

陳作範說，凌越試劑只要十分鐘即可篩檢完畢，相較而其他廠商都需要送進實驗室花費數小時，凌越試劑具有提早發現非洲豬瘟、現場檢測的特性。此外，經由世界動物衛生組織認證的三個非洲豬瘟世界參考實驗室，亦證明該試劑在42隻血清檢體測試中，不會出現偽陽性的結果。

WOAH前身為國際獸疫局（OIE），成立於1924年，總部設於法國巴黎，地位等同於人類的世界衛生組織（WHO）。WOAH旨在改善全球動物健康狀況，促進國際貿易中的動物及動物產品的安全。WOAH和聯合國糧農組織的互動關聯性緊密，由183個會員國官方代表組成的國際性機構，台灣亦為會員國。

WOAH為保障品質，今年全球僅通過二支與動物有關的試劑，凌越的Sentinel試劑即為其中之一，同時，WOAH為提升試劑的品質，將在未來二年凍結所有試劑審查，使得今年的認證註冊更難能可貴。

目前全球約80個國家地區為非洲豬瘟疫區，凌越試劑獲得認證註冊後，將可主攻東南亞、拉美、歐洲等183會員國家。同時，凌越也已向中國大陸提出該非洲豬瘟病毒抗體快篩試劑的上市申請，搶占全球市場商機。