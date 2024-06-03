此次邀請海洋委員會、臺灣橋頭地方檢察署、法務部廉政署、台灣透明組織協會等單位與相關業者參與，針對「海洋污染防治法」修法重點、企業海污防治、誠信治理、法令遵循與海洋永續等議題進行跨域交流對話，共同宣示守護海洋環境的決心，期公私協力致力國家、企業及海洋保育永續發展。

中油副總經理張敏表示，海洋環境保護與永續利用相當重要，針對海污事件應變，中油積極與相關企業合作以提升應變量能，今年2月與中華全球石油、匯僑及億昇倉儲企業共同簽訂「台中港碼頭油污染緊急應變區域聯防支援協議」，因為各種淨零計畫、轉型策略，皆有賴持續堅守誠信法遵、廉能透明經營方針。

海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠表示，海洋保育及永續發展需要各層面合作，才能追求海洋永續的發展，企業資訊透明及廉政誠信是落實海洋污染防治很重要的一環，希望論壇能提升大家對海洋污染防治的重視，以維護海洋環境、降低污染風險，努力於海洋永續經營。

此次活動除邀請海洋委員會海洋保育署專門委員馬振耀及台塑海運副組長陳揚中，分別就「從海污裁罰案件談企業誠信經營」及「從誠信談企業海污應變之社會責任」議題進行經驗分享外，並舉辦ESG企業永續論壇，產、官、學專家就海洋污染防治之法令遵循、油污管理、海污應處等議題進行意見交流，以深化政府與企業之間的夥伴關係，凝聚企業對於海污防治共識，實踐誠信法遵，齊力善盡海洋保育責任。