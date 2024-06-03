台中市長盧秀燕3日參加石岡「萬安公托」開幕活動時，首度鬆口，點名有意參選2026台中市長盧立法院副院長江啟臣，指「啟臣要接棒」、「一棒接一棒」，外界各有解讀。民眾黨台中市黨部主委江和樹認為是「好事」；民進黨台中市黨部主委李天生則說，如果是真的，顯示盧秀燕已凌駕國民黨主席，「2028捨燕其誰」。

距離2026選舉還有2年多，有意角逐者已紛紛開始佈局，國民黨江啟臣、現任立委楊瓊瓔皆動作頻頻。民進黨立委何欣純勤跑基層、跨區參加各項活動，爭取選民支持；同黨的蔡其昌則多次強調「如果市民需要我，會努力服務」。民眾黨內有聲音盼黨主席柯文哲到台中選市長。

盧秀燕上午參加「萬安公托」開幕活動時表示，她就任市長時台中市僅有5處公托，目前已成長至44處公托，市府的目標是要開辦至60所公托，未來希望「一棒接一棒」，還特別點名江啟臣說「接下來要接棒」。

對於盧秀燕的表態說法，江和樹直呼是「好事」，他表示，一開始外界都誤以為盧秀燕不支持江啟臣，但看到盧肯定江，這肯定是好事，候選人本應說出對未來的動向與想法；如果民眾黨沒有推派人參選2026台中市長，就會支持江啟臣，這應該是大家的期待。

江和樹也說，目前藍、白的情況是可以合作就合作，但如果未來民眾黨自己推派台中市長參選人，他當然會支持黨的人選，日前黨中央有討論過，是希望六都都能有自己的候選人，對小雞會比較有利，他則建議柯文哲參選台中市長。

李天生認為，盧秀燕是否交棒江啟臣是國民黨的家務事，但她指定交棒江，也要看國民黨是不是真的要交給江啟臣，如果是真的，就顯示盧秀燕已凌駕餘黨主席，盧提早在2026展現出來她在國民黨內的地位，「2028捨燕其誰」，已展現盧秀燕的雄心壯志，且在國民黨內一把罩。

李天生說，其實國民黨內還有一位優秀的台中市長參選人選，就是現任立委楊瓊瓔，楊的資歷比江啟臣更資深且當過台中市府副市長。