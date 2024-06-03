台智光專案小組3日首度召開會議，邀集衛生局、聯合醫院、教育局、工務局說明與台智光議約狀況。台智光調查小組召集人、國民黨議員秦慧珠指出，各局處簽訂專案費率、標準不一，沒有會議紀錄與錄音、錄影檔案非常混亂，認為市府完全沒有把關，下次會議將再邀交通局、社會局、民政局及消防局釐清議約過程。

「台北市光纖網路委外建設暨營運案」專案小組會議今針對各局處專約簽約、專案費率、簽約內容等進行討論，秦慧珠表示，因為費率混亂、沒有會議記綠、錄音錄影等，許多問題一問三不知，甚至會議還來不及討論警用監視器，重點局處警察局也都還沒問到，下次會議於6月12日，將邀集6月6日新上任的警察局長李西河前來說明警用監視器後續狀況。

秦慧珠表示，今日前來的局處，談的人是誰不知道，台智光誰來談也不知道，回覆不是人員離職就是要回去查，資訊局應該針對費率監督各局處，但他們回覆專案都是各局處自己訂定，訂定完後也不會經過資訊局，秦慧珠認為應該要統整且制定一個SOP。

民進黨台北市議員何孟樺表示，每個專案的費率差別非常的大，用台北光纖費率只有幾千元，若是用專案轉過來的約就會到幾萬元，費率差別大規制又混亂，制定的費率不是所有局處都有檢討機制，後續送到審議費率的小組，也是形式上的審議，沒有做具體的檢討，問題真的很多。