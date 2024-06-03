國際評級機構穆迪（Moody’s）日前發布報告，將大陸2024年經濟增長預期從4％上調至4.5％，指疫情後大陸以製造業和出口為重點的增長戰略正在形成，並稱大陸第1季的經濟增長受到貿易和製造業活動的推動，財政政策為後者提供了支持。

路透報導，今年首季中國國內生產總值（GDP）按年增長5.3％，名義增長4.2％。穆迪指，近期有關零售銷售、工業生產、消費者和企業情緒、就業和私營信貸需求數據喜憂參半，表明第2季增長勢頭或有所放緩。

但穆迪相信，穩定房市發展等支持措施，以及去年底的強勁遞延收入，將帶來穩健的GDP增長。不過，除了最近的周期性改善之外，結構性增長預期將持續放緩。報告還表示，全球宏觀經濟增長仍然維持穩定，因此維持對20國集團（G20）中，有數個經濟體將軟著陸的預期。

無獨有偶，國際貨幣基金組織（IMF）5月底在北京宣布，將今年中國大陸經濟成長預期調高0.4個百分點至5％。IMF並稱，考慮到第1季經濟數據強勁表現和近期的政策刺激，大陸經濟前景似乎較之前預測的更加光明，但需要採取更多政策行動。