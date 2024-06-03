台灣大學申請入學3日放榜，嘉義高中有14名學生透過申請入學錄取台大。（嘉義高中提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

台灣大學申請入學3日放榜，嘉義高中有14名學生透過申請入學錄取台大。（嘉義高中提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

台灣大學申請入學3日放榜，嘉義高中有14名學生透過申請入學錄取台大。（嘉義高中提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

台灣大學申請入學3日放榜，嘉義高中科學班蘇玥儒為台大醫學系申請入學正取第1名，位列榜首，多年以來，都是六都名校學生拿下台大醫申請入學榜首，這次由來自嘉義的蘇玥儒奪得頭籌，另全校有14名學生透過申請入學錄取台大，加上繁星、特選與希望入學，已有20位學生成準台大新鮮人，讓嘉中師生相當振奮。

台大申請入學榜單公布，嘉中錄取名單，除醫學系榜首蘇玥儒，電機系錄取陳沅宏、賴竑斌，資工系錄取陳五學、林冠辰，法律系錄取林奐宇，另還有台大物理系、材料系、政治系、地理系等合計14人透過申請入學管道錄取台大。

嘉中校方表示，以往台大醫申請入學榜首都是6都名校學生，這次由嘉義子弟獲得，可喜可賀，強調嘉中能培養出優秀的孩子，除孩子的努力與家長的支持外，更要歸功於老師們認真負責的教學與生活照顧，還有國中端的基礎養成，讓嘉中得以讓孩子們多元展才，成就夢想。

台大醫榜首蘇玥儒說，高中一路上遇到很多貴人相助，也感謝嘉中提供很多資源，讓她知道要往什麼方向準備，透露因參加嘉義基督教醫院阿里山山地醫療活動後，看見醫者如何近距離照顧病患並給予安定感，因此渴望從醫。

嘉中校長陳元泰表示，今天是學校畢業典禮，也是申請入學最後1間學校公告榜單，恭喜上榜的學生們，而隨著半導體熱，學生對電機資工相關領域更感興趣，也反映在學生就學選擇上，自113學年度起，嘉中將新設「半導體實驗班」，提供電機、資通訊有興趣學生在系統化環境中學習，另高瞻雙語實驗班也將更深入於醫藥衛生的發展，培育學生成為具國際視野人才。

陳元泰強調，嘉義高中在人才培育朝多元發展，希望孩子們能在高中3年自主探索目標，今天台大放榜，除語文資優班多位學生錄取政治、法律相關科系，及科學班學生錄取醫學系、電機資工相關科系外，普通班學生也在3年學習後，錄取台大生命科學、昆蟲、地理環境資源等學系，代表嘉中對每個班級都妥善照顧，在每個班級都能看到亮點。

嘉中語資班今年申請入學表現優異，全班21人，4人正取台大、3人備取台大，全班有望3分之1錄取台大，3分之1正取清大、陽交大、政大、成大等頂尖大學，全班錄取台清交成政達3分之2，其餘學生參加分科測驗，繼續朝頂大目標邁進。

其中正取台大法律系財金法學組的林奐宇，在國外申請亦錄取西雅圖華盛頓大學、加州大學聖地牙哥分校、加州大學戴維斯分校與澳洲墨爾本皇家理工大學等校。