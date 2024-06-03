台灣三井不動產攜手華友聯開發在LaLaport附近合建超高住宅大樓，為該區首件住宅案，今（3）日正式動土，預計配合LaLaport 2026年Q3開幕時，公開銷售。（柯宗緯攝）

日商三井不動產投資百億元將進駐台糖高雄鳳山國泰重劃區，打造商場「Mitsui Shopping Park LaLaport高雄」，台灣三井不動產攜手華友聯開發在LaLaport附近合建超高住宅大樓，為該區首件住宅案，今（3）日正式動土，預計配合LaLaport 2026年Q3開幕時，公開銷售，未來房價坐5望6，挑戰房價天花板。

國泰重劃區位於高雄鳳山，區內過去未推出住宅案，區域除緊鄰高捷鳳山西站，一旁還有衛武營家藝術文化中心、慈濟鳳山靜思堂，未來高捷黃線也將通過，台灣三井不動產看好鳳山中城計畫，除打造南台灣規模最大的LaLaport，更攜手高雄在地建商華友聯強強聯手推出住宅案。

華友聯董事長陸炤廷表示，將配合「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」開幕時間，2026年Q3公開銷售，將打造地上31層、地下6層的2棟超高建築，總戶數252戶，單層採4、5併規畫，鎖定中高階菁英換屋客層，推出戶戶三面採光的3房產品，坪數在44坪到70坪間，中高樓層可盡覽衛武營國家公園綠意及高雄市景。

華友聯集團總裁陸紀康指出，這是三井在高雄與建商合作的第1個住宅建案，希望藉由此次合作，汲取三井建築經驗與技術，「這只是開始，未來華友聯在全台各地的建案，也希望繼續合作。」

三井、華友聯雙方透過多次會議及台日二地實地會勘與交流，外觀由高雄久負盛名的張文明建築師打造，雅元設計潘鳳凰設計師擔任美學總監，公設設計由日本三井不動產集團旗下MDT設計團隊規劃、中庭設計為上境景觀，採制震建築及智慧建築標章標準設計，市場評估2026年Q3公開銷售，每坪將是5字頭，甚至挑戰6字頭。