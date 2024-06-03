健保署透過「弱勢民眾通報平台」協助經濟困難無力繳納健保費的弱勢朋友以分期繳納、無息紓困基金貸款或愛心轉介公益團體等措施，協助繳納健保欠費。（健保署提供／馮惠宜台中傳真）

「在我生命最黑暗無助時，社會暖流讓我看見了陽光！」40多歲的季小姐因遭逢詐騙及龐大經濟雙重壓力，去年（2023）底輕生，幸家人即時發現送醫，期間發現其無力繳交健保費，經健保署及縣市政府積極給予關懷及援助，她取得照服員證照，轉身成為照亮他人的照護服務者。

季小姐是健保愛心專戶受助者，住彰化農村的她平日靠到處兼差維持生活，經濟狀況原本就不佳，還要繳車貸，去年（2024）10月間又被詐騙數萬元，長期入不敷出，加上負債的壓力，讓她對人生逐漸失去希望，在2024跨年夜輕生，所幸家人發現的早，緊急送醫急救搶回一命。

後經醫院通報衛生局自殺防治中心，在關懷訪視員的輔導協助，先通報健保署季小姐欠健保費近3年欠費計2萬4748元，健保署中區業務組獲報後立即啟動愛心關懷，並透過健保愛心專戶代繳1萬8748元、衛生局公益彩券回饋金補助6000元付清積欠健保費。

季小姐在各界關懷協助後，逐漸恢復健康，慢慢走出人生低潮，也取得照服員證照，順利找到正職工作，現在她度過生命黑暗期，走出陰霾，轉身成為照亮他人的照護服務者。

健保署中區業務組長丁增輝指出，健保署於2002年設立全國性「健保愛心專戶」，協助弱勢繳交健保費，20餘年來，中區在地的捐款達6255萬元，包括志工、小機車行、善心家族、寺廟及基層診所聯誼會等，約近6成來自醫界，截至2023年底，已累積協助5756人，季小姐就是其中1例，其穿越暗流，自立後轉身助人的故事，也成為健保愛心專戶捐助著助人的動力。

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