累計今年以來，台驊買進長榮三次、賣出長榮兩次，目前持有長榮3,100張，交易金額6.68億元，持股比例0.15％。台驊分別在4／26、5／24兩次處分長榮，短短不到一個月合計獲利近億元落袋。
台驊董座顏益財形容，今年航運業是地龍翻身、充滿變數的一年，海運市場變化太快，若要投資航運股，手腳要快，採波段操作。
航運業內投資大戶台驊（2636）再出手，今（3）日公告在5月8日～6月3日買進長榮海運（2603）1,550張，均價202.59元，交易總金額約3.14億元。
累計今年以來，台驊買進長榮三次、賣出長榮兩次，目前持有長榮3,100張，交易金額6.68億元，持股比例0.15％。台驊分別在4／26、5／24兩次處分長榮，短短不到一個月合計獲利近億元落袋。
台驊董座顏益財形容，今年航運業是地龍翻身、充滿變數的一年，海運市場變化太快，若要投資航運股，手腳要快，採波段操作。
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