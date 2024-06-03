累計今年以來，台驊買進長榮三次、賣出長榮兩次，目前持有長榮3,100張，交易金額6.68億元，持股比例0.15％。台驊分別在4／26、5／24兩次處分長榮，短短不到一個月合計獲利近億元落袋。

台驊董座顏益財形容，今年航運業是地龍翻身、充滿變數的一年，海運市場變化太快，若要投資航運股，手腳要快，採波段操作。

外資上周賣超台股千億元 卻對新光金狂加碼11.81萬張
紅海風雲持續攪局 馬士基一個月內2度上調獲利預測
炎洲處分聯發科股票307張 每股獲利貢獻約0.12元
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無人機來勢洶洶 現代戰爭的革新者