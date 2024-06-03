吳姍儒（sandy）2022年1月底嫁給交往5年的王先生，隔年生下兒子升格當媽，今（2024）年4月驚喜宣布懷二胎將迎來女兒，獲得各界祝福。目前懷胎6個月，近日曬出美照，身材引發大批粉絲關注。

吳姍儒近期依舊工作忙碌，不過仍不忘寵粉和大家分享私下日常，更新IG貼文透露，自己真的不喜歡吃「芭樂」跟「小番茄」，簡單來說就真的非必要不吃，最近收到的一堆芭樂跟小番茄，決定將芭樂拿去打優格當飲料喝，小番茄拿來做菜。

此外，她還附上日常全身美照，畫面中吳姍儒身穿條文短版背心搭配亮粉色外套，下半身則是黑色牛仔修身長褲，令大批粉絲驚訝她目前已經懷孕6個月，纖細身材卻幾乎完全看不出孕肚。貼文引發許多網友留言：「美美的孕媽咪」、「為什麼肚子看起來很緊實」、「Sandy太美了！」、「肚子呢？pretty」。

吳姍儒懷胎6個月，纖細身材引發網友震驚。（圖／翻攝自吳姍儒 IG ）

日前吳姍儒公開性別派對畫面，將迎來一名女兒與兒子湊成一對「好」，曬出與老公王先生舉辦寶寶性別派對的一系列照片，夫妻倆一起戳破大氣球後，無數顆粉紅色、白色氣球炸出，公布腹中胎兒是女寶寶，吳姍儒也幸福表示，一直都在慢慢預備迎接第二胎：「歡迎妳，我們親愛又陌生的新寶寶」。