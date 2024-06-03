核三廠1號機將在今年7月停機除役，經濟部稱已備妥大潭電廠7號、9號燃氣機組，國民黨團市議員凌濤不滿壓力又落在桃園觀音身上，直指桃園頻傳停電，台電各種停電理由令人無法信服，諷刺新成立「甩鍋想理由」部門，面對大潭將超越台中火力電廠成為全國最大電廠，他要求全天候監測排放情形，並規畫電廠周邊居民的健康檢查。副市長蘇俊賓表示，市府將在行政院會中持續向中央溝通，避免新增機組，並爭取相關用電韌性及輸配電投資。

凌濤表示，桃園過去半年停電了171次，光是4月就有35次，平均每天都要停電一次。相信幾乎每位桃園市民，過去幾個月都有遇到突然停電的狀況，對生活造成很嚴重的負面影響，可台電卻推託：「沒有一戶重複停電過」。

凌濤說，台電對於桃園頻繁停電，曾經給出過「7種說法」，包括強風、饋線跳脫、樹竹觸碰、線路故障、沿海地區鹽塵害、架空高壓線路斷線、蛇等各種理由，他質疑，為何以前都沒有這些問題，現在市長張善政執政就一天到晚發生，桃園過去都沒有蛇影響電網嗎？都沒有樹竹嗎？還是都沒有鹽塵害？現在台電出現第八個理由「二次變電所建置不足」，他諷刺台電真的非常有創意，好奇台電是不是新建立「甩鍋想理由」部門。

「台電在偷婊鄭文燦嗎？」凌濤說，據台電的說法2014年到2023年全國用戶成長175萬戶、成長率11.3％，全國供電饋線增加561條、成長率5.8％，而桃園同期用戶成長20萬戶、成長率18.1％，饋線只增加47條、成長率4.4％。饋線增設趕不上用戶成長，根本原因就是二次變電所蓋不出來，質疑前市長鄭文燦執政8年，變電所都沒蓋出來？

凌濤說，為了桃園停電問題，甫上任的行政院院長卓榮泰率經濟部長郭智輝、台電總經理王耀庭到桃園龜山視察，提出二次變電所不足問題，中央竟然沒有邀請桃園市政府代表與會，難道害怕面對在地民意？凌濤要求市府掌握中央官員行程，把握機會向中央表示意見。

凌濤也點出，觀音區大潭電廠7號、9號機組加入，將超越台中火力電廠成為全國最大電廠，要求大潭電廠發電機組排放管道，依法皆須設置連續自動監測設施，24小時監測氮氧化物排放，希望環保局站在捍衛市民健康立場，積極掌握資訊。他也要求衛生局規畫增列大潭發電廠周邊居民的健康檢查以及模擬評估，守護觀音居民的健康。

凌濤也大力要求副市長蘇俊賓，因桃園停電頻傳，還要承擔新增發電機組，對桃園市民不公平，務必在參加行政院會時，向中央抗議。獲蘇俊賓應允。

環保局長陳世偉說，依據大潭電廠7、9號機組環評承諾，新增機組後氮氧化物排放量每年將降低為1713公噸，目前1至6號機組排放量為每年4854公噸，預估可下修至每年2453噸。他也提到，機組在領到操作許可證前，要依據《固定汙染源空氣汙染物連續自動監測設施管理辦法》設置連續自動監測相關設備，環保局即可透過電腦即時檢核汙染物濃度是否符合排放標準。

陳世偉也說，市府於淨零會報中，要求轄內二氧化碳排放量高的大廠減量，目前針對7家汽電共生廠，要求加入脫媒者聯盟，並於2030年前將工廠排放量降至2014年的50％，也依據環評承諾嚴格監督並具體開罰，過去就曾利用連續自動監測設施，發現廠商修改電腦程式數據，追討5年漏繳空汙費高達9億元。

衛生局長劉宜廉則表示，市府去年擴大肺癌篩檢已納入觀音工業區、大潭濱海特定工業區工作10年以上者，正規畫增列大潭發電廠周邊下風處1公里高風險區域久居市民及建立資料庫，確保居民健康。