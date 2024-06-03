羅琦文／屏東報導

去年9月明揚大火造成屏東縣4名消防員殉職，讓消防人力問題受重視，屏縣消防局今日在議會進行業務報告，議員梁育慈、蔣月惠關心屏東第3分隊設立進度與人力配置。消防局長李彬正答詢表示，屏3分隊預計今年完成都市計畫變更，下半年度完成規畫設計，最快明年動工，預計2026年底或2027年初完工。

屏東市目前有兩個消防分隊，分別是屏東分隊、屏2分隊。議員梁育慈、蔣月惠關心第3分隊設置進度，希望消防局做好整體規畫，包括裝備與人力規畫。

梁育慈表示，第3分隊位址緊鄰屏東科學園區、未來科學園區、運動園區等，救災救護設備、人力是否足以因應各種重大災害？蔣月惠則指出，屏3分隊的人力是從其他分隊拆解成立的，質疑消防人力不足。

李彬正指出，屏東第3分隊選址位於屏東市清溪段，現為警察局靶場，規畫面積2500平方公尺，目前進度是都市計畫變更，6月送縣府都市計畫委員會、8月送內政部審議，預計9月完成都市計畫變更程序，下半年度編列預算展開先期規畫設計，預計明年可動工，希望能在2026年底、2027年初完工。

李彬正說，屏2分隊成立兼顧未來高鐵園區、科技園區、運動園區，現在屏北西北地區人口密度越來越高，因此有增設屏3分隊的必要。屏3分隊人力規畫20到25人，跟現有屏2分隊人數差不多，希望打造屏東市三角消防分隊地帶，確保每個區域救災救護量能，保障市民安全。

議員李世淦關心內埔分隊擴大遷建進度，李彬正答詢說，7月可辦理建照申請，8月或9月辦理發包，希望年底前動工，預計2026年完工。

縣議員黃明賢則指出，根據消防署屏東縣到院前OHCA急救成功率，是全國倒數第二，僅高於連江縣，縣長周春米在施政報告中提出要成立「高級專責救護隊」，要求消防局盡速將人員及器材到位。

李彬正答詢，年底將設專責救護隊，也會逐年提高EMTP高級緊急救護技術員受訓人數，地點會在消防局局本部備援中心一、二樓，專責救護隊，沒有轄區規畫，接獲救護案件是OHCA到院前沒有呼吸心跳、重大車禍、重大災害發生，需要大量傷病患救災現場時候，高救隊會跟分隊一起同步到達現場。

議員蔣月惠、蘇姿婷、洪明江都關切消防人員的深夜危勞勤務津貼以及基本權益，並希望比照直轄市編列危險職務加給加成。李彬正表示，會在消防署的署務會報中向中央反映。