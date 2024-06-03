董事長黃志芳表示，算力是AI時代最重要的關鍵，台灣擁有完備的AI生態系統及豐富的人才資源，吸引全球客戶紛至沓來，尋覓理想合作夥伴。COMPUTEX致力於運算的創新，賦予人們前所未有的可能。

台北市電腦公會理事長彭(又又)浪表示，台灣的資通訊產業供應鏈有40年的研發經驗和信任積累，已被國際買主認為是最有效率、可靠、值得信賴的夥伴，是全球建構生成式AI解決方案的最佳選擇。

COMPUTEX 2024揭示未來科技新紀元，COMPUTEX Keynote以「AI串聯、共創未來(Connecting AI)」為主軸，涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等主題，AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士發表首場主題演講，為精彩周邊活動揭開序幕。更多主講者包含Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon、Intel執行長Pat Gelsinger、聯發科(2454)副董事長暨執行長蔡力行博士、Supermicro創辦人、總裁暨執行長梁見後、NXP執行副總裁暨技術長Lars Reger、台達研究院院長闕志克博士等全球業界領袖共同分享AI領域之趨勢與洞察。

COMPUTEX Forum以「Let’s Talk Generative AI(生成式AI新賽局)」為主題，科技巨擘如NVIDIA、Google、Synopsys、AWS聚焦AI應用布局，並由Micron、Arm、Seagate、Ampere、PHISON等大廠共同分享如何以硬體創新支援AI技術，帶動產業整體發展。

2024年創新與新創展區InnoVEX匯集超過30國400家新創企業，以人工智慧、綠色科技、智慧移動、半導體應用為主軸，展示創新產品和解決方案。今年也有7個國家館參與，包含比利時法蘭德斯館、巴西館、法國館、澳洲新南威爾斯州館、日本館、印尼館、印度館等。

新創育成加速器Garage+自全球47國共294件申請中精選出來自AI & Data、Digital Solution、Energy & Healthcare、IoT & Manufacturing四大領域的36家科技新創聯合參展。另外，經濟部中小及新創企業署主題館則以「科技助力綠色生態，創新引領永續發展」為展館特色，邀請國內外傑出新創團隊參展，展示前瞻技術和創新解決方案，為綠色經濟發展注入永續新動能。