香港明報報導，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，大陸「很奇怪地不願意」使用更多政府支出來支持消費需求，而是支持生產，「大陸似乎完全缺乏現實性，這一事實對我們所有人來說都是個風險」。
克魯曼的評論與美國財長葉倫等人一致，即大陸不能單靠出口來擺脫困境。克魯曼坦言，「我們無法消化，世界也不會接受大陸想要出口的一切」。克魯曼又指，由於境內支出「嚴重不足」且缺乏投資機會，大陸的整個經濟模式是不可持續的，大陸應該設法支持需求，而不是增加生產。
外媒報導，國際信評機構穆迪最新指出，疫情後大陸以製造業和出口為重點的增長戰略正在形成，把大陸2024年經濟增長預期從4％上調至4.5％。穆迪表示，第一季大陸的經濟增長受到貿易和製造業活動的推動，而財政政策為後者提供支持。
香港明報報導，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，大陸「很奇怪地不願意」使用更多政府支出來支持消費需求，而是支持生產，「大陸似乎完全缺乏現實性，這一事實對我們所有人來說都是個風險」。
克魯曼的評論與美國財長葉倫等人一致，即大陸不能單靠出口來擺脫困境。克魯曼坦言，「我們無法消化，世界也不會接受大陸想要出口的一切」。克魯曼又指，由於境內支出「嚴重不足」且缺乏投資機會，大陸的整個經濟模式是不可持續的，大陸應該設法支持需求，而不是增加生產。
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