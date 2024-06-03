香港明報報導，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，大陸「很奇怪地不願意」使用更多政府支出來支持消費需求，而是支持生產，「大陸似乎完全缺乏現實性，這一事實對我們所有人來說都是個風險」。

克魯曼的評論與美國財長葉倫等人一致，即大陸不能單靠出口來擺脫困境。克魯曼坦言，「我們無法消化，世界也不會接受大陸想要出口的一切」。克魯曼又指，由於境內支出「嚴重不足」且缺乏投資機會，大陸的整個經濟模式是不可持續的，大陸應該設法支持需求，而不是增加生產。