活動開幕當日也請到KOL Clio出席。（Repetto提供／黃唯淯台北傳真）

店內同時展示出鞋款縫製的過程。（Repetto提供／黃唯淯台北傳真）

Repetto推出各種色系，不同材質的芭蕾舞鞋供選購。（Repetto提供／黃唯淯台北傳真）

芭蕾舞鞋文化在前幾年曾經蔚為潮流，而在近幾年台灣政府與民間企業加大對藝術文化的投資力度後，芭蕾舞再度成為許多人談資的主要內容之一。以打造「具有芭蕾文化」的法式鞋履品牌Repetto，五月底即選擇插旗台中大遠百開設Pop-Up快閃店，為中台灣民眾帶來結合藝術、美學的Balletcore文化。

Repetto本就以手工製造芭蕾舞鞋起家，因此具有芭蕾舞鞋外型，但又輕盈好走的休閒鞋底就是這品牌受一眾明星熱愛之因，而舞鞋材質從一般緞面、漆皮、充滿野性的豹紋印花等，都是Repetto的特殊風格，也讓它比起一般芭蕾舞鞋多了更多「裝飾性」。另外此次開設的Pop up形象店內裝也結合歌劇院形式，為品牌和芭蕾搭起串接橋樑。另外形象店內的內裝設計亦融入了品牌引以為傲的Stitch and Return技術，這是指在縫製芭蕾舞鞋時，手工使用粗針縫製鞋身與鞋底的技術，也是Repetto引以為傲的工藝展現，透過店舖內裝的呈現，讓人一眼明瞭製鞋工藝的細膩與美學何在。