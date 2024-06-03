Global Mall新北中和店推Beutii「WINIX DXJH177 18L 清淨除濕機」，原價2萬3990元、優惠價1萬8990元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和店推「LG Styler蒸氣電子衣櫥 B723MR」，原價6萬9900元、優惠價4萬9900元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和店推「LG免曬衣乾衣機10公斤 WR-100VW」，原價3萬9900元、優惠價3萬5900元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋發現梅雨季讓除濕機、電子衣櫥、乾衣機詢問度大增，銷量較上周增加2成。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋推集雅社「Mitsubishi 變頻空氣清淨除濕機」，3萬1900元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大江購物中心的「伊萊克斯UV抗敏清淨機」，原價1萬3900元、特價1萬2900元。（大江購物中心提供／朱世凱台北傳真）

漢神百貨推薦「LG PuriCare雙變頻除濕機」，售價請洽門市。（漢神百貨提供／朱世凱台北傳真）

梅雨季帶來連日豪雨，百貨觀察，抗潮家電5、6月買氣明顯提升，最高衝到3成以上，除了除濕機堪稱家戶必備外，電子衣櫥、乾衣機等幫助衣物去濕的家電也成熱門選手，業者特別搜羅最夯品項及採購趨勢，讓消費者輕鬆找出心頭好。

Global Mall觀察，全年熱銷的除濕機買氣持續攀升近1成，其中每個家庭採購皆超過1台以上，更傾向長時間待的居家空間皆放置1台，甚至也會挑適合寵物的機款，價格帶落在6000至1萬5000元的品項最熱銷；另乾衣機跟電子衣櫥近年買氣日增，不少消費者會趁裝潢時考慮入手；Global Mall線上線下特別集結多款抗潮家電及小物力推6折起，全台8店於30日前平日刷GMpay消費滿額再享點數3倍送，線上環球Online則推買指定商品單筆滿2000元現折100元。

大葉高島屋分析，受惠梅雨季加上專櫃促銷價，抗潮家電銷售數量較上周增加2成，消費者普遍挑符合一級效能、具AI、智慧變頻等功能的乾爽家電，容量大小部分，除濕機傾向18坪至20坪、乾衣機傾向10公斤容量；6月30日前刷大葉髙島屋聯名卡全館累積消費滿10萬元，可抽市價約8萬元的1英兩金條、市價3萬6900元的iPhone 15 pro或1萬元電子抵用券。

漢神百貨發現多數顧客偏好安靜且有萬向滾輪的除濕機，電子衣櫥選購則以配合室內裝潢色系的產品為主，而乾衣機偏好可獨立運作的機型；現選購指定公升數的除濕機除了可享政府貨物稅減免外，配合漢神百貨與漢神巨蛋6月13日至6月16日的會員感謝祭活動，刷同一信用卡還可享全館滿1萬贈500好康。

大江購物中心預估，除濕機在梅雨季銷量可較非梅雨季時成長30％，推薦品項包括限量特賣的「伊萊克斯UV抗敏清淨機」，原價1萬3900元、特價1萬2900元；現還有年中慶優惠，包括小家電滿5千現抵500、大家電消費滿萬現抵千元。